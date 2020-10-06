В Ярославле жителям дома, пострадавшего от взрыва газа, прислали квитанции за капремонт

Собственникам квартир дома на Батова пришли квитанции за капремонт Фото: Правительство Ярославской области

Собственникам квартир дома на улице Батова, пострадавшего от взрыва газа, продолжают приходить квитанции на оплату капитального ремонта. Свое возмущение жители высказали на странице мэра Ярославля Владимира Волкова во ВКонтакте.

- 2 подъезд, 5 этаж, квартира разрушена. Объясните, почему люди в доме не живут, а счета за капремонт до сих пор шлют нам! - обратились ярославцы к градоначальнику.

В мэрии пообещали, что «свяжутся со специалистами по направлениям» и дадут ответ.

В минувшие выходные около пострадавшего дома смонтировали кран. Он будет разбирать второй подъезд. Вчера, 5 октября, мэр города пообщался с руководителем подрядной организации, которая займется аварийно-восстановительными работами. Встречи с Владимиром Волковым ждут и собственники квартир. У людей «накопилось очень много вопросов».