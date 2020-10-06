В Ярославле опровергли информацию об увольнении главы департамента здравоохранения

В отставку главу депздрава провожают уже не в первый раз Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области опровергли информацию об увольнении директора ведомства Руслана Саитгареева.

Эта информация была опубликована в одном из Telegram-каналов, но она не соответствует действительности. Руслан Саитгареев продолжает работать на своем посту.

Департамент он возглавляет с 2016 года. За это время ярославцы не раз высказывали свое недовольство работой ведомства: есть проблемы с получением лекарств льготниками, отсутствием масок в аптеках в разгар пандемии, нехваткой медицинских кадров, особенно в отдаленных районах региона, скоростью приезда скорой помощи.