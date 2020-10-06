Переславский склад горюче-смазочных материалов оштрафовали за несоблюдение пожарной безопасности

Переславская прокуратура проверила, как соблюдаются правила пожарной безопасности на складе горюче-смазочных материалов Фото: Полина Вачнадзе

Переславская прокуратура проверила, как соблюдаются правила пожарной безопасности на складе горюче-смазочных материалов, который принадлежит компании «Волга-Ресурс-Трейд».

- Здания и помещения организации не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, нет нужного количества первичных средств пожаротушения, не проведено испытание источников наружного противопожарного водоснабжения, руководитель не прошел обучение по пожарно-техническому минимуму. И это не вес нарушения, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.

В итоге сама компания и ее генеральный директор были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 75 и 6 тысяч рублей. Устранение нарушений прокуратура взяла под свой контроль.