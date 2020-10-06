В ДТП в Ярославской области пострадал велосипедист

Автомобиль ГАЗ сбил 42-летнего велосипедиста. ФОТО: Твиттер МЧС Ярославль

Авария произошла, вчера, 5 октября, в Рыбинске на пересечении Селеховского шоссе и улицы Волочильной.

Около 13 часов автомобиль ГАЗ, за рулем которого находился 33-летний мужчина, сбил 42-летнего велосипедиста. Пострадавшего с травмами доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции напоминают: велосипедисты должны двигаться по велосипедной или велопешеходной дорожке, если ее нет, то по правому краю дороги в один ряд. Ездить по обочине разрешается только в тех случаях, когда это не создает помех. По пешеходному переходу велосипедисты должны идти пешком и вести велосипед рядом с собой. Водителей в периоды, когда количество велосипедистов на дороге увеличивается, просят быть предельно внимательными и аккуратными, чтобы вовремя заметить велосипед.