В Ярославской области коронавирус выявили у детского тренера

COVID-19 диагностировали у тренера по самбо спортивной школы №1 Тутаевского района Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

COVID-19 диагностировали у тренера по самбо спортивной школы №1 Тутаевского района.

С педагогом контактировали 11 детей. Четверо из них обучаются в школе №6, семеро - в лицее №1, сообщили в департаменте образования Ярославской области. В настоящее время все ребята находятся дома на карантине как контактные. Для них организовали дистанционное обучение.

По данным на 6 октября, еще у 58 жителей региона тест на коронавирус дал положительный результат. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 8932 человек.