В Переславле-Залесском проверят финансовую деятельность школы искусств

Проверка начнется 26 октября. ФОТО: группа "Детская школа искусств г.Переславля-Залесского" во ВКонтакте

В Переславле-Залесском проведут проверку по обращению педагогов школы искусств. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Обращение преподавателей Детской школы искусств обязательно рассмотрят в рамках плановой проверки финансовой деятельности учреждения за 2020 год.

Отмечается, что к данной работе также подключатся сотрудники правоохранительных органов и специалисты сферы культуры Ярославской области. Начнется проверка 26 октября.

Напомним, вчера, 5 октября, преподаватели ДШИ обратились с открытым письмом к главе Переславля-Залесского Валерию Астраханцеву. Педагоги пожаловались на то, что им не выплачивают положенные стимулирующие выплаты. Обращение подписали 25 сотрудников образовательного учреждения.