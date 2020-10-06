В Ярославле патрульные взяли вора, укравшего 16 телефонов

Мужчина разбил стекло в магазине, сработала сигнализация Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле патрульные буквально на месте преступления задержали вора, который пытался украсть из магазина мобильные телефоны. В торговой точке сработала сигнализация. Когда оперативники приехали на место, окно в торговой точке было разбито, а по полкам шарился мужчина. Он попытался скрыться, но не получилось.

- Ранее судимый 38-летний ярославцев доставлен в полицию. У него изъяли 16 мобильных телефонов и деньги, на общую сумму более 122 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Ярославцу грозит до 5 лет лишения свободы.