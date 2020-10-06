Масочный режим в ярославских ТЦ: будут следить по камерам?

Городские власти решают, как усилить контроль Фото: Иван МАКЕЕВ

На общегородском совещании в мэрии Ярославля вновь подняли вопрос о соблюдении масочного режима во всех общественных местах в целом, и в торговых центрах в частности. За минувшую неделю проверки прошли почти в 700 торговых точках: рейды показали, что подавляющее большинство продавцов и покупателей ходит в масках и даже пользуются санитайзерами. Нарушители, конечно, тоже есть – на них составлены протоколы.

Но рейдов и проверок городским властям показалось мало. Мэр Ярославля Владимир Волков поинтересовался у собравшихся, как, по их мнению, можно усилить контроль за соблюдением масочного режима. Свой вариант предложил сопредседатель ярославского ОНФ Анатолий Упадышев. Он считает, что в этой работе можно использовать записи с камер видеонаблюдения в торговых центрах.

- Когда вы выходите в рейды с полицейскими, ситуация меняется. Можно посмотреть записи за несколько часов до вашего прихода и увидеть реальную ситуацию, - говорит Анатолий Упадышев.

Эту рекомендацию пообещали использовать на практике.