В Ярославле начинается отопительный сезон. График подключения домов

Включать тепло начнут с 7 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопительный сезон в Ярославле стартует 7 октября. Подключать начнут жилые дома и административные здания. На все работы дается неделя, то есть, завершить их должны уже к 15 числу. График включения тепла опубликован на сайте мэрии Ярославля.

Если возникнут проблемы, ярославцы могут обратиться с жалобой по телефонам Единой диспетчерской службы: 40-40-40 и 59-40-40. также обращения принимаются в управляющих компаниях:

- АЛ «Управляющая компания многоквартирными домами Дзержинского района» 59-57-25, 69-53-46, 67-19-11; - АО «Управляющая организация многоквартирными домами Заволжского района» 71-02-02; - АО «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района» 26-20-20, 59-42-20; - АО «Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского района» 67-18-18, 69-57-25; - АО «Управляющая организация многоквартирными домами Ленинского района» 67-18-18, 69-57-25; - НАО «Управдом Фрунзенского района» 26-11-11, 26-70-70.