Ярославские следователи проверят, почему ребенок-инвалид вовремя не получил обувь

Ярославские следователи проверят, почему ребенку-инвалиду не выдали обувь Фото: СУ СКР по Ярославской области

СКР по Ярославской области организовал доследственную проверку по информации о несвоевременном предоставлении ребенку-инвалиду специальной обуви. Без нее девочка фактически не может ходить.

У ребенка серьезное заболевание центральной нервной системы, передвигаться девочка может только в специальных ботинках или сандалиях, которые жестко фиксируют стопу. Шьется такая обувь по специальному заказу, купить ее в обычном магазине невозможно.

Предоставлять средство реабилитации должно региональное отделение Фонда социального страхования, но, по словам мамы девочки, делает это нерегулярно: вместо четырех раз в год – два раза и чаще всего не в сезон. То есть, на зиму ребенок получает летние сандальки, а на лето - зимнюю пару.

- Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Тщательным образом будут проверены все факты и дана оценка действиям ответственных лиц, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В ярославском отделении Фонда социального страхования о проводимой проверке пока информацией не располагают.

- Ребенок-инвалид обеспечен ортопедической обувью несколько недель назад. Заявительнице выдано направление на получение летней и зимней пар, на которые и были поданы заявления, - прокомментировали ситуацию в Фонде.

Также там пояснили, что сезонность предоставления ортопедической обуви действующим законодательством не предусмотрена, право на обращение за новой парой возникает после окончания срока пользования ею.

В ближайшее время в Фонде пройдет обучение для родителей детей-инвалидов, где расскажут о нововведениях в системе обеспечения средствами реабилитации. Записаться на бесплатное занятие может каждый желающие.