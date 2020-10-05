Открытие Тутаевского шоссе в Ярославле отложили еще на неделю

Открытие прямого движения по шоссе отложили до 13 октября Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 5 октября, в мэрии Ярославля объявили об открытии после ремонта участка Тутаевского шоссе на участке от улицы Урицкого до Панина. Пустить там автомобили и общественный транспорт планировали уже завтра, 6 октября, но к вечеру ситуация изменилась. Открытие прямого движения по шоссе отложили до 13 октября.

Причина - недочеты, которые нашла выездная комиссия, пояснили в пресс-службе мэрии города.

- В результате обхода был выявлен ряд замечаний, мешающих открытию участка для движения общественного транспорта. Подрядной организации поставлена задача в течение недели устранить все недочеты, - сообщили в городской администрации.

Так что общественный транспорт, к разочарованию брагинцев, как минимум еще неделю будет ходить по объездным путям.