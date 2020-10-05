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Общество

В Ярославской области лишь 10% педагогов – мужчины

90% ярославских учителей с высшим образованием
Полина Вачнадзе
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90% ярославских учителей с высшим образованием

90% ярославских учителей с высшим образованием

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 5 октября, отмечается День учителя – профессиональных праздник педагогических работников сферы общего образования.

В Ярославской области, по данным Ярославльстата, на сегодняшний день трудится более 18 тысяч сотрудников начальных и средних школ, в том числе 9 тысяч учителей. В основном, это представительницы прекрасной половины человечества. По ряду причин профессия педагога стала, в основном, женской. Мужчин здесь совсем немного, все лишь 10 процентов.

90 процентов ярославских учителей имеют высшее образование, у остальных – средне профессиональное.