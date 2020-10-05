Информация о загрязнении реки под Ярославлем не подтвердилась

Вода в Каменке естественного запаха и цвета. ФОТО: пресс-служба департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

Информация о загрязнении реки Каменки в Кузнечихинском сельском поселении не подтвердилась. Напомним, ранее местные жители сообщили в социальных сетях о том, что в реку текут нечистоты с фермы.

- В ходе проверки установили, что водоохранная зона в этом месте без загрязнений, вода в реке имеет естественный цвет и запах. Однако обнаружили, что загрязнена почва на площади более 5 тысяч метров. По предварительным данным, причина - поломка сепаратора на одной из ферм и вывоз жидких фракций отходов животноводства на поля, - пояснил председатель комитета государственного экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.

В настоящее время специалисты осматривают водосборные площади. Материалы проверки направят в управления Росприроднадзора и Россельхознадзора. Там уже примут соответствующие меры.