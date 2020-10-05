В Ярославской области в восьми школах дети вернулись с карантина и дистанта

К занятиям в очном режиме приступили с сегодняшнего дня Фото: Ольга МАРТЫНОВА

В Ярославской области в девяти образовательных учреждениях вновь начались занятия в очном режиме. С карантина и дистанта вернулись классы в восьми школах и группа в детском саду Рыбинска.

С понедельника, 5 октября, к занятиям приступили в:

- школе №26 Ярославль,

- школе №4, Ярославль,

- школе №13, Ярославль,

- школе №70, Ярославль,

- школе №88, Ярославль,

- школе №84, Ярославль,

- ЧДОУ РЖД №88, Ярославль,

- группе детей дошкольного возраста в СОШ №10, Рыбинск,

- Некоузской СОШ.

На дистанционном обучении сейчас находятся пять классов. 19 школьникам и 10 учителям поставлен диагноз COVID-19. В детских садах на карантине находятся шесть групп, больны 4 малыша и один воспитатель.