Между Москвой и Переславлем-Залесским начал ходить ретропоезд

Из Москвы поезд отправляется в субботу утром, возвращается вечером в воскресенье. ФОТО: сайт администрации Переславля-Залесского

Из Москвы в Переславль начал ходить туристический ретропоезд. Первый рейс состоялся 3 октября.

- Новый железнодорожный ретротур выходного дня дает туристам возможность познакомиться с достопримечательностями старинного русского города Переславля-Залесского, - пояснили в пресс-службе Северной железной дороги.

Чтобы запустить новый маршрут в Переславле построили деревянную платформу в ретростиле, установили скамьи и смонтировали светодиодное освещение. От Москвы до Александрова вагоны идут на локомотивной тяге, а далее их тянет паровоз.

В СЖД отметили, что если маршрут окажется востребованным, то его сделают регулярным. Пока он выполняется раз в неделю. Поезд отправляется в субботу утром с Ярославского вокзала в Москве, возвращается вечером в воскресенье.