В Ярославле возобновило работу отделение больницы Семашко

Открылось сестринское отделение Фото: Правительство Ярославской области

В больнице имени Семашко в Ярославле возобновило работу сестринское отделение. Оно рассчитано на 40 коек, находится в недавно отремонтированном помещении гинекологического корпуса.

Главная задача сотрудников – улучшение качества жизни тяжелобольных людей и их росдтвенников. Пациенты получают симптоматическую и поддерживающую терапиюс первого дня госпитализации и круглосуточно находятся под присмотром врачей и медсестер, которые специализируются на паллиативной помощи и имеют большой опыт в этой сфере.

Также в отделении имеется возможность пройти курс лечебной физкультуры и применить различные методики физиотерапии.