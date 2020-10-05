В Ярославле будут судить алкогурмана

Мужчину будут судить за кражу алкоголя, шпрот и кофе Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

43-летний житель Ярославля может отправиться в колонию. Мужчина обвиняется в краже.

Преступление произошло в конце декабря 2019 года. Как установило следствие, обвиняемый зашел в один из магазинов на улице Туманова и вынес оттуда шесть бутылок вина, две бутылки коньяка и бутылку абсента. Кроме того, алкогурман прихватил две банки шпрот и банку кофе. Сумма ущерба составила более 4,6 тысячи рублей.

- Мужчина свою вину полностью признал. Ранее он был неоднократно судим за кражи. Освободился в конце мая 2018 года. Так как у обвиняемого нет регистрации на территории России, сейчас он находится под стражей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.