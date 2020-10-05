«Не получаем положенную зарплату»: педагоги переславской школы искусств обратились к главе города

Педагоги пожаловались на то, что не получают положенных выплат. ФОТО: группа "Детская школа искусств г. Переславля-Залесского" во ВКонтакте

Сегодня, 5 октября, в День учителя, педагоги школы искусств Переславля-Залесского обратились с открытым письмом к главе города Валерию Астраханцеву. Авторы обращения пожаловались на то, что не получают положенных стимулирующих выплат.

- В последнее время работать педагогам становится все тяжелее. Мы не получаем положенную нам по закону зарплату. Работаем по эффективному контракту, в конце учебного года должны получать стимулирующую выплату за весь учебный год. Однако в мае 2020 года мы не получили денег за 2019 год. Причин невыплаты мы не понимаем. В итоге все преподаватели остались без стимулирующих выплат, - говорится в обращении.

Преподаватели школы искусств также отмечают, что ни детям, ни педагогам не оплачиваются поездки на конкурсы.

- Не поддерживается концертная деятельность, в результате чего уже потерян оркестр (это огромная утрата и для школы, и для города!). Скоро перестанет существовать и ансамбль! Этого ни в коем случае нельзя допустить. Это наши традиции, наш опыт и наша гордость! - пишут сотрудники учреждения.

Кроме того, педагоги опасаются, что после подписания нового дополнительного соглашения к трудовому договору рабочая нагрузка останется прежней, а зарплаты уменьшатся.

- Сейчас, если мы подпишем дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором очень хитроумным способом высчитывается наша нагрузка, зарплата наша при такой же нагрузке, как и раньше, станет меньше! Как это возможно, мы не понимаем. Унизительно видеть, как из нашей нагрузки вычитают минуты перемен, высчитываются копейки и гроши, чтобы уменьшить нашу зарплату при том, что работаем мы не меньше, чем раньше. Так почему же наш труд будет оплачиваться хуже? – недоумевают преподаватели.

Педагоги просят Валерия Астраханцева разобраться в том, как начисляется зарплата сотрудникам школы, и «не допустить произвола и экономии на детях». По мнению педагогов, экономия скажется на воспитанниках учреждения - многие преподаватели уйдут и детей учить будет некому.

- При объединении города и района вы обещали, что бюджет увеличится, будет развитие по всем направлениям. На деле в отношении сферы культуры мы, к сожалению, видим совсем иное... Призываем вас сохранить школу искусств, прекратить унизительную практику срезания зарплаты преподавателей и сокращения обеспечения деятельности школы! - завершают свое письмо педагоги.

Остается надеяться, что глава Переславля-Залесского не оставит без внимания сложившуюся ситуацию и примет соответствующие меры.