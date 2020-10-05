«Сама или помогли?»: в Ярославле вновь сгорела машина. Видео

Автомобиль «Тойота» загорелся во дворе дома №24 на улице Слепнева Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Пожар случился вчера, 4 октября, около 11 часов вечера. Автомобиль «Тойота» загорелся во дворе дома №24 на улице Слепнева.

- Сообщение о возгорании поступило в 22:39. На место выехали две пожарные машины и шесть сотрудников. Ликвидировать пожар удалось через полчаса. Пострадавших нет. Автомобиль выгорел на площади четыре квадратных метра, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Видео с места ЧП очевидцы выложили в социальных сетях. Ярославцы гадают, загорелась машина сама или кто-то «помог».

- Это был поджог. Там все вспыхнуло моментом, а когда люди стали выходить, начались хлопки! Сам из дома напротив, - считает Александр.

Был ли это действительно поджог, пока неизвестно. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.