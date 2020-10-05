«Слив идет годами, никому нет дела»: под Ярославлем нечистоты с фермы текут в реку

Нечистоты с фермы текут в реку Каменку. ФОТО: группа "Жесть Ярославской области" во ВКонтакте

В реку Каменку в Кузнечихинском сельском поселении текут нечистоты с фермы. Фотографии, которые демонстрируют масштаб экологической катастрофы, появились в социальных сетях.

- Под Медягино целое поле нечистот с фермы. Слив, похоже, идет годами, и никому нет дела. Течет все в реку вниз по полю. Размер бедствия виден даже на онлайн-картах, - написали местные жители.

Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области уже инициировал проверку.

- Если информация, размещенная в Сети, подтвердится, специалисты произведут забор воды для лабораторного исследования. Кроме того, будет устанавливаться источник загрязнения, - пояснил председатель комитета государственного экологического надзора Александр Прибылов.

В ведомстве отметили, что виновнику загрязнения реки грозит административная ответственность в виде штрафа. Для должностных лиц его размер составит до 80 тысяч рублей, для юридических - до 300 тысяч рублей.