В Ярославле будут судить водителя, насмерть сбившего пешехода Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославле завершено расследование уголовного дела в отношении водителя, насмерть сбившего пешехода на улице Советской в марте этого года. Поздно вечером водитель «Шевроле» не затормозил перед «зеброй» и наехал на 56-летнего мужчину.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он через несколько дней скончался.

- Во время предварительного следствия обвиняемый вину признал. Он извинился перед семьей погибшего, оплатил похороны и возместил материальный вред, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Все эти обстоятельства будут учтены судом при вынесении приговора.