Андрей Коваленко покинет пост председателя профсоюза игроков КХЛ

Известный хоккеист Андрей Коваленко, после избрания в Госдуму РФ, покинет пост председателя профсоюза игроков КХЛ. Эту должность он занимал 12 лет, с момента создания Континентальной хоккейной лиги. Согласно уставу, исполнение обязанностей председателя временно переходит к Виктору Макарову.

Напомним, что 13 сентября хоккеист победил на дополнительных выборах в Ярославской области. Из-за избрания в Госдуму России Андрею Коваленко пришлось отказаться от полномочий депутата Ярославской областной Думы. На его место пришел главный врач больницы №9 Станислав Белокуров.