"Шел по дороге, говорил по телефону": в Ярославле сбитого пешехода переехали пять машин

В Ярославле сбитого пешехода переехали пять машин. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

ДТП произошла вчера, 3 октября, около 8 часов вечера на Ленинградском проспекте. Автомобиль "Митцубиси", под управлением 60-летнего мужчины, наехал на пешехода. После этого по нему проехали еще четыре машины: "Фольксваген", "Рено", "Лада" и "Киа", рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Личность погибшего уже установлена: это 44-летний мужчина. Что произошло на дороге, будет установлено во время проверки. Возможно, машины ехали на высокой скорости и не успели затормозить, чтобы избежать наезда.

В социальных сетях ярославцы обсуждают произошедшее, есть версия, что наезд на пешехода мог произойти из-за плохого освещения дороги.

- Мы уже устали писать, это дорога смерти! Мы ездим по этой трассе каждый день и ночь. Освещения никакого. Очень страшно. Нужно обратить внимание, - пишет в комментариях Евгения Б.

С самого пешехода, судя по словам очевидцев, вину за случившееся тоже внимать нельзя:

- Я его видела. Он шел по середине дороги и разговаривал по телефону.