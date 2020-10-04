В центре Ярославля столкнулись мотоцикл и два автомобиля

Женщина-мотоциклист находится в больнице Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Авария на улице Первомайской в Ярославле произошла днем в пятницу: в ДТП попали три транспортных средств. На данный момент точно не известно, кто в кого врезался, но, по словам очевидцев, мотоцикл перестраивался в потоке машин и столкнулся с "Ладой Хрей", а после въехал в припаркованную "Шевроле Круз". Все участники аварии - ярославны, правда, в момент ДТП водителя иномарки за рулем не было.

В социальных сетях те, кто видел момент аварии, выдвигают свои версии случившегося.

- Это была девушка на мото. Ее девушка на авто подрезала, которая из правого ряда на парковку повернула и в зеркала не смотрела, - рассказывает очевидец.

При столкновении пострадала только женщин-мотоциклист. Как пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, 42-летнюю пострадавшую доставили в больницу, она нуждается в амбулаторном лечении.