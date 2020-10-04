Изнасилованных и убитых девочек похоронили в Рыбинске

Двух сестер, изнасилованных и убитых в сентябре, похоронили на одном из кладбищ Рыбинск, сообщает портал 76.ru. Мама девочек не повезла детей в Омск, откуда семья приехала не так давно. Тела девочек остались на родине человека, которого обвиняют в их убийстве.

На могиле нет венков, но она усыпана цветами, игрушками и конфетами, которые сюда принесли неравнодушные рыбинцы. Они же помогли убитой горем матери с организацией похорон. На кладбище перенесли и те игрушки, что лежали у подъезда дома, где произошла трагедия. Жильцы этого дома попросили не устраивать у их окон мемориал, так как им страшно было ежедневно проходить мимо зажженных свечей.

Виталия Молчанова, главного подозреваемого в жестоком убийстве девочек задержали спустя пару дней после преступления. Мужчина, который ранее уже был судим и провел в местах заключения почти два десятка лет, прятался недалеко от места расправы над детьми. Сейчас Молчанов находится под арестом.