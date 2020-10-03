В Рыбинске испекли 8-метровый пирог-великан

В Рыбинске испекли 8-метровый пирог. ФОТО: администрация Рыбинска

Сегодня, 2 октября, в Рыбинске начала работать ярмарка "Краски осени", а в ее рамках прошла благотворительная акция. Рыбинцы собирали средства на лечение Ивана Леонова, который борется с онкологическим заболеванием. Тех, кто принял участие в акции, угостили куском от пирога-великана. Его длина составила 8 метров 57 сантиметров.

- Огромное спасибо горожанам, всем людям с добрыми сердцами, кто помогает нам в сборе средств для Ивана. Нам нужно собрать еще порядка 15 миллионов. К сожалению, курс доллара растет, и наша сумма постоянно возрастает. Мы сначала собирали тридцать миллионов, потом сумма превратилась в 32 миллиона, а сейчас уже в 34. Но мы верим, что справимся, - сказала Наталья, сестра Ивана Леонова.

Ярмарка на улице Плеханова-Черкасова будет работать и завтра с 10 до 18 часов. Здесь можно купить овощи для заготовок на зиму, посадочный материал, сувениры и садовый инвентарь. Кстати, по договоренности с участниками ярмарки, цены на плодовоовощную продукцию будут снижены. Также здесь можно купить мед, молочку и мясо.