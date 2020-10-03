Ярославская область получит миллиард рублей на ремонт системы ЖКХ Переславля

На ремонт системы ЖКХ Переславля выделят около миллиарда рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Федеральная субсидия в размере 250 миллионов рублей Ярославской области будет выделена до конца этого года. Деньги пойдут на реконструкцию коммунальной инфраструктуры Переславля, которая изношена уже более чем на 60%.

Как пояснил губернатор региона Дмитрий Миронов, 250 миллионов - это средства на реализацию первого этапа пилотного проекта. За три года в рамках договоренности с Минстроем РФ в модернизацию инфраструктуры Переславля будет вложено около миллиарда рублей.

На эти деньги собираются провести капитальный ремонт центральных тепловых пунктов №6 №11, магистральных трубопроводов, модернизацию сетей водоснабжения, водоотведения, объектов водозабора и насосных станций, очистных сооружений канализации.

Такой глобальный ремонт позволит снизить расход теплоносителя, сэкономить на топливно-энергетических ресурсах и сократить трудозатраты за счет перевода системы теплоснабжения на автоматизированный режим работы.