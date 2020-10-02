По делу о пытках в ярославской колонии осудили еще двух экс-сотрудников

Заволжский суд Ярославля вынес приговор еще двоим участникам пыток в ярославской колонии №1 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 октября, Заволжский суд Ярославля вынес приговор еще двоим участникам пыток в ярославской колонии №1. Бывших сотрудников спецчреждения Сардора Зиябова и Дмитрия Никитенко признали виновными в превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия.

В ноябре 2016 года, когда было совершено преступление, обвиняемые занимали должности заместителя начальника отдела безопасности и начальника цеха Центра трудовой адаптации ИК-8. В колонию №1 сотрудники соседнего исправительного учреждения прибыли для проведения обысков.

- Во время перемещения трех заключенных в помещение для проведения обыска, обвиняемые нанесли им несколько ударов руками и ногами по телу, - сообщает прокуратура Ярославской области.

Гособвинитель просил для бывших сотрудников УФСИН шесть и пять лет лишения свободы. В итоге суд приговорил Сардора Зиябова к четырем годам заключения в колонии общего режима, Дмитрия Никитенко – к трем. Последний был освобожден от наказания в связи с его фактическим отбытием.

- Кроме того, осужденные лишены специальных званий и права занимать определенные должности на 2,5 года, - пояснили в прокуратуре.

Первый приговор по делу о пытках в ярославской колонии был вынесен в январе этого года. Сам скандал разгорелся в июле 2018-го.