В Ярославле суд отправил под домашний арест начальника штаба УМВД

Сегодня, 2 октября, в Кировском районном суде определяли меру пресечения для руководителя одного из подразделений ярославского УМВД. Высокопоставленный полицейский подозревается в превышении должностных полномочий.

Следствие ходатайствовало об аресте полицейского и заключении его под стражу на время расследования. Защита настаивала на домашнем аресте и суд с ней согласился.

Полицейский заключен под домашний арест до 27 ноября этого года.

Преступление, которое вменяют сотруднику полиции, относится к 2012-2013 годам. В то время подозреваемый занимал должность начальника тыла и подписывал акты приемки работ. Его действия, считают следователи, нанесли ущерб в 51 миллион рублей.