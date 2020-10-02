Погода в Ярославле в выходные: бабье лето пока с нами

На улице - настоящая золотая осень Фото: Полина Вачнадзе

Бабье лето, кажется, совершенно не хочет уходить из Ярославля. В ближайшие выходные погода порадует нас и теплом, и солнцем.

В субботу, по данным Центр Фобос, ночью +8…+10, днем будет +16…+18, ветер юго-восточный, умеренный. Правда, на фоне повышенного давления, ожидается переменная облачность.

В воскресенье, 4 октября, погода будет малооблачной. Ночная температура +7…+9, днем +16…+18. Ветер также юго-восточный, умеренный.

Ина следующей неделе, во всяком случае, в ее начале, погода существенно не изменится.