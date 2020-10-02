Директор Рыбинского лесничества подозревается в получении взятки за покровительство

Преступление выявили сотрудники ФСБ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отношении директора ГКУ Ярославской области «Рыбинское лесничество» возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в значительном размере». По версии следствия, «за покровительство и попустительство» лесничий получил 70 тысяч рублей от предпринимателя, который занимается лесозаготовками.

- Подозреваемый дал согласие не применять в будущем меры, в случае нарушения порядка лесопользования и порубки данным предпринимателем, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Преступление было выявлено сотрудниками ярославского Управления ФСБ, подозреваемый заключен под стражу.