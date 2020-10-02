В Ярославской области лабораторию Роспотребнадзора закрыли на карантин из-за COVID-19

На карантин ушла лаборатория Роспотребнадзора в Ростовской районе
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На карантин ушла лаборатория Роспотребнадзора в Ростовской районе. Информация об этом появилась на сайте районной администрации.
- С 1 октября работа отделения испытательно-лабораторного центра, находящегося по адресу: Перовский переулок, дом 19 приостановлена в связи с закрытием на карантин по COVID-19, - говорится в сообщении.
Карантин продлится две недели. К работе сотрудники лаборатории смогут вернуться 14 октября.
По данным на 2 октября, Ростовский район находится на третьем месте по количеству заболевших COVID-19. С начала пандемии здесь выявили 473 случая заражения.