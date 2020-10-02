Районы Ярославской области получили 12 машин скорой помощи Фото: Правительство Ярославской области

12 машин скорой помощи передали в районы Ярославской области, об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил глава региона Дмитрий Миронов.

- Еще 16 должны поступить в регион до конца года. Всего в этом году мы обновляем автопарк скорых на 46 автомобилей. Теперь в регионе будет работать более 300 машин для транспортировки пациентов, - сказал губернатор.

И отметил, что постепенное обновление парков машин – ключевая задача для правительства области.