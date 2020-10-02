В Рыбинске укрепят берега Волги за 4,6 миллиона рублей

Берега Волги укрепят в районе дворца культуры «Вымпел» Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске определили подрядчика, который займется укреплением берегов Волги в районе дворца культуры «Вымпел». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Победителем аукциона стала московская компания «Эверест». С подрядчиком подпишут контракт на 4,6 миллиона рублей. Причем во время торгов цену снизили почти втрое. Начальная стоимость работ составляла 12,2 миллиона рублей.

До конца апреля 2021 года подрядная организация должна разработать и согласовать проектную документацию. Затем приступят к укреплению береговой линии и благоустройству набережной. Отмечается, что в проекте должны быть предусмотрены прогулочные зоны на набережной, спуски к воде, лодочная станция, а также причал для маломерных судов. Работы по укреплению берегов Волги запланированы на 2022-2023 годы.