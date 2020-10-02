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В Ярославле будут судить водителя автобуса, из которого выпала бабушка

Пожилая женщина получила серьезные травмы
Полина Вачнадзе
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Пожилая женщина получила серьезные травмы, выпав из автобуса

Пожилая женщина получила серьезные травмы, выпав из автобуса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В суд передано дело, возбужденное в отношении водителя маршрутки. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ЧП произошло 31 июля прошлого года в Ярославле на остановке Дядьковская. По материалам следствия, водитель не проверил, все ли пассажиры зашли и вышли, и поехал. При этом он оставил и передние, и задние двери автобуса открытыми. В итоге из маршрутки выпала пожилая женщина.

- Пассажирка 1945 года рождения получила травмы, которые относятся к тяжкому вреду здоровья. Обвиняемый свою вину признал частично, но собранные по делу доказательства – показания свидетелей, протоколы следственных действий и иные документы, подтверждают вину в полном объеме, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Уголовное дело ушло в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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