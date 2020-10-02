Ярославец организовал в своей квартире наркопритон

Ярославцу грозит до четырех лет лишения свободы Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ярославле полицейские прикрыли наркопритон. Его устроил в своей квартире 40-летний безработный местный житель.

- Мужчина организовал наркопритон и занимался его содержанием. Подозреваемый и сам употребляет запрещенные вещества, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В отношении ярославца возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Полиция напоминает: если вы располагаете информацией о возможных фактах незаконного потребления или оборота наркотиков, можете анонимно сообщить об этом в полицию по телефонам: 02, 102 или (4852) 73-10-50 (телефон доверия регионального УМВД).