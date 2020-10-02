В Ярославле поймали одного нарушителя масочного режима в транспорте

Протокол составлен на водителя автобуса Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сотрудники управления городского транспорта и Госавтоинспекции проверяют, как соблюдают масочный решим водители автобусов и пассажиры. С 28 сентября рейды стали проходить регулярно - после распоряжения мэра города Владимира Волкова усилить контроль за ярославцами, которые, по его мнению, расслабились и перестали носить маски.

Режим ношения средств защиты органов дыхания в регионе действует с 16 мая и за его несоблюдение предусмотрена административная ответственность. Несмотря на это, многие ярославцы, в том числе и в общественном транспорте, предпочитают обходиться без масок.

- Мы проверяем, как ярославцы соблюдают меры безопасности, чтобы замотивировать их бережнее относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, - отметил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

То ли проверяющие решили ограничиться лишь мотивацией и профилактической работой, то ли пассажиры быстро ориентировались и прятали свои лица за респираторами, но итогом рейда стал только один административный протокол. И то не на пассажира, а на водителя автобуса, который работал без маски. Еще один водитель "под шутом" получил штраф за непристегнутый ремень безопасности.