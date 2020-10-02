В Ярославле сгорела еще одна машина

Автомобиль загорелся на улице Блюхера в Дзержинском районе Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В этот раз инцидент произошел в Дзержинском районе Ярославля. Автомобиль, припаркованный во дворе дома №38 на улице Блюхера, загорелся около 23 часов.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 22:57. На место выехала одна пожарная машины и четыре сотрудника. Ликвидировали пожар за 20 минут, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Огонь уничтожил машину полностью. Пострадавших, к счастью, нет. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Напомним, ночью 24 сентября два автомобиля сгорели в Заволжском районе. Ярославцы предположили, что это был поджог.