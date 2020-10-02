ДТП в Ярославле: разбилась пара на мотоцикле

Мотоцикл сгорел. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

ДТП произошло 1 октября на улице Гагарина в Ярославле: столкнулись мотоцикл «Хонда» и автомобиль «Форд». Погибли два человека. Судя по фотографиям покореженного мотоцикла и разбитой иномарки, удар был огромной силы.

- Проезжал мимо, кошмар. Мотоцикл горел, труп парня посередине дороги закрученный в узел, и девчонка в кустах на обочине. Мир сошел с ума, каждый день новости об авариях и никто не делает выводы, думая, что они в такую ситуацию не попадут. Люди, делайте выводы из новостей, - пишут в комментариях к посту о ДТП.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, погибшие – 51-летний мужчина и 44-летняя женщина. Они скончались еще до приезда скорой помощи.