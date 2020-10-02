В Ярославской области на реке Великой обнаружили масляное пятно

Результаты пробы воды будут готовы через две недели. ФОТО: департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

Масляное пятно на реке Великой обнаружили в районе железнодорожного моста около станции Телищево. Об увиденном ярославцы сообщили в региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования. Специалисты ведомства и сотрудники Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры выехали на место.

- Произвели отбор воды в месте поступления стоков и в 50 метрах выше по течению от места поступления. Результаты будут готовы в течение двух недель, - пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.

В настоящее время по факту загрязнения проводится административное расследование.

Специалисты департамента напоминают, что о фактах нарушения природоохранного законодательства жители региона могут сообщить по телефонам горячей линии: (4852) 40-02-30 и 8-961-023-72-32 .