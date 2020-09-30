Как устроен закон о банкротстве физлиц: объясняет юрист

Вот уже почти 5 лет в России действует новый закон «О несостоятельности». Физлица могут избавиться от накопленных кредитных долгов на законных основаниях, подав соответствующее заявление о личной несостоятельности в Арбитражный суд. Успешно пройдя процедуру банкротства, заявитель будет полностью освобожден от выполнения кредитных обязательств перед банками и прочими кредиторами. Но гарантировать успех в получении статуса банкрота гражданину могут только высококвалифицированные юристы.

Как не стать рабом кредитов и покончить с долгами законным методом – рассказал адвокат, юрист службы помощи должникам ФедФин Илья Скляр.

– Процедура доступна далеко не всем. Рассчитывать на банкротство стопроцентно могут только те должники, общая сумма задолженностей которых превысила 500 тысяч рублей, просрочка по платежам – от трех месяцев. В этом случае гражданин не просто вправе, но обязан обратиться в суд для списания задолженностей.

По мнению Ильи Скляра, человек сам должен понимать, способен ли он выполнять условия договора с кредитором, и когда необходимо идти в суд. Бездействие и ожидание чуда приведут только к худшему сценарию.

Подача заявления и сбор документов – дело ответственное, требующее особого внимания и опыта. Человек может сам постараться пройти начальный этап подготовки к подаче заявления, но это точно будет стоить ему немало нервов и времени. Поэтому лучше не скупиться и сразу обратиться за профессиональной помощью к юристам, которые имеют богатый опыт в ведении подобных дел.

Также эксперт Илья Скляр ответил на самые популярные вопросы о банкротстве физлиц в России.

- Как устроена процедура банкротства?

- Особенность дела о банкротстве заключается в том, что не существует ни единого шаблона заявления или действенного совета, как именно должно выглядеть обращение. Каждое дело носит индивидуальный характер и требует особого подхода. По моему личному опыту, некоторые заявления могут состоять из 300 страниц! Если человек юридически не подкован, то у него практически нет шансов составить толковое заявление и рассчитывать на списание долгов. Поэтому я всегда предлагаю помощь людям, которым кажется, что они оказались в безвыходной ситуации. Но подача заявления в суд – это только начальный этап.

Далее следует ряд судебных заседаний, где будет решаться: давать заявителю статус банкрота или нет. Для этого будут использованы все данные, указанные в заявлении. Согласитесь, без опытного юриста могут быть проблемы.

После положительного вердикта будет назначена одна из процедур списания долгов – реструктуризация или реализация имущества. Чаще всего в судебной практике используется второй вариант. По закону, любой из назначенных процедур занимается не сам должник, а прикрепленный к нему финуправляющий. Данный специалист – это связующее звено во всем деле. Именно на основании его отчетов суд принимает окончательное решение о списании долгов.

Мы специализируемся не только на консультации клиентов, сборе документов и подаче заявления, но и представляем к делу своего опытного финуправляющего.

- Как на практике помогают услуги службы помощи должникам ФедФин?

- Я и мои коллеги проводим процедуру банкротства «под ключ»: помогаем в сборе документов, грамотно составляем заявление, консультируем на каждом из этапов процедуры, представляем своего финуправляющего в случае необходимости. Если клиент пожелает, то можем представить его интересы в суде. Ну и главное – мы добиваемся успешного завершения дела и списания долгов.

- Почему большинство банкротов проходит черед процедуру реализации имущества?

- Как показывает практика, большинство граждан не могут прогнозировать свое финансовое будущее. Поэтому зачастую они обращаются в суд уже после потери работы и стабильного заработка.

В случае отсутствия доходности суд отказывает в реструктуризации долга и назначает процедуру реализации имущества.

Далее дело за малым – финуправляющему необходимо убедиться, что у банкрота действительно нет средств и подходящего имущества для удовлетворения требований кредиторов. Только в этом случае долги будут полностью списаны. Но это не касается определенной группы долгов: алименты, личные задолженности перед коллегами или друзьями, компенсации за причинение вреда здоровью другому человеку и т.д.

- Какие последствия ждут банкрота после прохождения процедуры?

- Минусов банкротства не так уж и много, и все они упомянуты в законе «О несостоятельности». Например, в течение 5 лет должник не сможет оформить новый кредит, а значит, не сможет повторно подать заявление на банкротство. Об оформлении ИП и возвращении на руководящую должность можно забыть на три года. В редких случаях суд может запретить выезд за пределы РФ.

- Насколько процедура доступна для простых граждан?

- К сожалению, многие граждане уверены, что банкротство – это дно. Люди боятся лишиться имущества, которое принадлежит им по закону. Другими словами, люди просто не понимают, как устроена процедура, и какую пользу она несет на самом деле. Наша компания как раз занимается тем, чтобы сделать банкротство доступным для всех нуждающихся. Мы установили адекватные цены на свои услуги и не только помогаем советом, но и буквально за руку проводим клиента через все этапы процедуры. Поверьте, банкротство – это не дно, а шанс начать жизнь с чистого листа.

Служба помощи должникам ФедФин

Эксперт, принимавший участие в создании материала: Илья Скляр – адвокат, юрист службы помощи должникам

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