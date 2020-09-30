В МегаФоне заработала доставка товаров из собственного интернет-магазина

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Компания «МегаФон» расширяет возможности онлайн-шопинга в Ярославле. Теперь покупатели могут заказать бесплатную доставку товаров, купленных в интернет-магазине оператора, или забрать покупку самостоятельно в новом фирменном пункте выдачи.

Сервис доступен при покупке цифровых гаджетов, аксессуаров, SIM-карт с саморегистрацией, красивых номеров и других товаров и услуг вне зависимости от способа оплаты.

Воспользоваться им могут как физические лица, так и юридические, в том числе и корпоративные клиенты МегаФона. Удобное время доставки покупатели могут согласовать со специалистом интернет-магазина при подтверждении заказа.

Еще одна новая возможность получения товаров из интернет-магазина – собственный пункт выдачи, который расположен в салоне «МегаФона» в по ул. Первомайская, д. 39. Ранее товары можно было получить в салонах в порядке общей очереди. Теперь для этого есть отдельный пункт, который упростит выдачу заказов и сэкономит время покупателям.

- Мы постоянно анализируем пользовательский опыт с точки зрения качества связи, актуальности тарифов и услуг, ассортимента и обслуживания в рознице. Итог этого анализа – открыть нашим клиентам возможности онлайн-шопинга, сопоставимые с походом в салон. Преимущества покупок в интернете уже оценили сотни наших клиентов, а запуск сервиса доставки и открытие пункта выдачи сделают его еще более комфортным, — комментирует директор отделения МегаФона в Ярославле Сергей Обичкин.