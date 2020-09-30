Ярославцы могут удвоить гигабайты при покупке на «Маркете Tele2»

Фото: ООО «Tele2 Россия»

Действуя по «Другим правилам», оператор предлагает абонентам самостоятельно распоряжаться пакетом своего тарифного плана – при необходимости продавать и покупать гигабайты, сообщает пресс-служба компании.

В сентябре 2019 года оператор запустил уникальную площадку «Маркет Tele2». В этом году сервису исполняется год, и в честь этого события все лоты гигабайтов, купленные с 30 сентября по 30 ноября 2020 года, удваиваются.

Tele2 действует в интересах своих абонентов и запускает уникальный для телеком-рынка продукт. В случае если интернет-трафика в пакете не хватило до конца месяца, абоненты оператора могут купить его на «Маркете Tele2» у другого пользователя. При этом оператор удвоит купленные гигабайты.

Сервис «Маркет Tele2» – это бесплатная онлайн-площадка, которая позволяет размещать объявления о продаже SMS, минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка доступных лотов. Согласно статистике, более 30% абонентов Tele2 используют «Маркет» для покупки или продажи гигабайтов, минут и SMS. Вырученные средства поступают на счет телефона абонента. Их можно использовать на оплату услуг связи.

- Потребление интернет-трафика растет очень быстро, и новые продукты мы запускаем как раз в соответствии с этими тенденциями. Важно, чтобы абоненты могли комфортно пользоваться мобильным интернетом и для работы, и для учебы, и для развлечений. Теперь при покупке гигабайтов на «Маркете Tele2» клиент получит в два раза больше трафика, чем тот объем, за который он заплатил, - пояснил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.