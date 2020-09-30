В Ярославле и Рыбинске проезд в общественном транспорте подешевеет на 2 рубля

Акция продлится до конца года Фото: Мэрия Ярославля

Акция в общественном транспорте Ярославля и Рыбинска начнет действовать с 1 октября. При покупке билета при помощи карты «Mastercard» будет предоставляться скидка на проезд в размере двух рублей. Акция продлится до конца года, сообщает правительство региона.

Сейчас возможность оплатить проезд картой есть на 74 маршрутах Ярославля и 22 маршрутах Рыбинска. Бесконтактное приобретение билета позволяет пассажирам экономить время, а в сложной эпидемиологической ситуации еще и снижает количество контактов с предметами. Теперь это еще и выгодно.