Почти 30 миллионов рублей выделят собственникам квартир, разрушенных при взрыве газа в Ярославле

Деньги пойдут на приобретение нового жилья Фото: Мэрия Ярославля

Правительство Ярославской области выделит 29,3 миллиона рублей на приобретение квартир для ярославцев, которые лишились своего жилья из-за взрыва газа на улице Батова. Деньги получит администрация Ярославля, а после – собственники 12 самых пострадавших квартир.

- Новые варианты подобрали в том же Дзержинском районе. Дальнейшее решение по судьбе обрушенного дома и его жильцов будем принимать по результатам экспертных заключений, - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

По его словам, уже выплачены субсидии семьям погибших и жителям наиболее пострадавшего второго подъезда. В общей сложности – более 5 миллионов рублей.

Напомним, что во время взрыва бытового газа в доме на улице Батова погибли три человека: две женщины и ребенок. Еще четыре женщины пострадали.