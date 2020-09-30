Пытаясь откупить сына, ярославна нарвалась на уголовное дело

Пытаясь откупить сына, ярославна предложила взятку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На скамье подсудимых по обвинению в покушении на мелкое взяточничество – 44-летняя женщина. Она попыталась сделать так, чтобы сотрудники ГИБДД не забирали мотоцикл ее сына на штрафстоянку после ДТП, а в итоге сама оказалась под статьей.

Авария, в которую попал 16-летний подросток, произошла в мае прошлого года. Молодой человек был пьян и управлял мотоциклом без водительских прав. Не справившись со своим железным конем, водитель врезался в припаркованный на стоянке у ТЦ автомобиль. В аварии никто не пострадал, но очевидцы вызвали ГИБДД.

На место приехала и мать нарушителя. За то, чтобы сотрудники полиции не арестовывали мотоцикл и не передавали его на спецстоянку, женщина попыталась «отблагодарить» их 3 тысячами рублей. Но затея не удалась.

При вынесении наказания суд учел, что ярославна впервые привлекается к уголовной ответственности и у нее на иждивении находится малолетний ребенок. Поэтому ей был назначен штраф в 20 тысяч рублей. Сына привлекли к административной ответственности.