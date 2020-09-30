Куда звонить ярославцам, если не дали тепло?

В жилые дома отопление начнут давать с 7 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отапливать жилые дома Ярославля начнут с 7 октября, объекты социальной сферы – школы, детские сады, больницы, учреждения спорта и культуры – с 1 числа.

Чуть больше остальных повезет жителям некоторых домов на улице Индустриальной, 1905 года, Колышкина – у них отопительный сезон стартует с 1 октября, как на объектах соцсферы, из-за технической невозможности разделить запуск.

Все работы, связанные с подачей тепла, должны завершиться к 15 октября. В ближайшее время на сайте мэрии города должны разместить график подачи тепловой энергии. По всем вопросам, в том числе и отсутствию тепла в установленные сроки, можно обращаться в ЕДДС по телефонам 40-40-40 и 59-40-40, а также в управляющие компании:

- АО «Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района» 59-57-25, 69-53-46, 67-19-11;

- АО «Управляющая организация многоквартирными домами Заволжского района» 71-02-02;

- АО «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района» 26-20-20, 59-42-20;

- АО «Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского района» 67-18-18, 69-57-25;

- АО «Управляющая организация многоквартирными домами Ленинского района» 67-18-18, 69-57-25;

- НАО «Управдом Фрунзенского района» 26-11-11, 26-70-70.