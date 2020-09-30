«Заплатил за бездействие»: жителя Ярославля будут судить за подкуп сотрудника конкурента

Обвиняемый передал сотруднику конкурента деньги за бездействие. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской области

44-летний житель Ярославля обвиняется в коммерческом подкупе.

Как установили в ходе следствия, в конце 2016 ярославец, который в тот момент занимал должность технического директора одной из фирм, передал сотруднику конкурента деньги. Задача работника была проста: за полученные средства он должен был бездействовать во время проведения электронных торгов. Свою задачу сотрудник выполнил. В результате обвиняемый заключил контракт с заказчиком на выполнение работ по первоначальной, максимальной, цене, рассказали в пресс-службе СК России по Ярославской области.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Подозреваемый находится под стражей.