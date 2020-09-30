Ярославским пенсионерам и льготникам продлили переход на карту Мир

Переход на карту Мир отложен до 1 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославские пенсионеры и льготники, которые получают различные социальные выплаты, могут не торопиться с переходом на карту Мир. Он произойдет не в октябре, как сообщалось ранее, с 1 января 2021 года.

Хотя, как отмечают в ярославском отделении Банка России, большинство ярославцев уже оформили карту национальной платежной системы.

Какие пособия будут приходить только на карту Мир с 1 января 2021 года:

- пенсии и иные выплаты Пенсионного фонда,

- пособия по беременности и родам,

- ежемесячные выплаты на ребенка от 3 до 7 лет,

Выплаты при рождении третьего и последующих детей.

Но, как уточнили в ПФР, если и другие варианты получения средств. Например, 69% получают пенсии через банк, 30% - через почту, 1% - через другие организации.

Если пенсионер решил поменять способ доставки пении или изменить реквизиты для зачисления, ему необходимо заявить от этом в региональное отделение Пенсионного фонда. Это можно сделать через клиентскую службу (по предварительной записи), через МФЦ, направив заявление по почте или с помощью Личного кабинета на сайте фонда.