590 ярославцев госпитализированы на инфекционные койки

У 158 госпитализированных ярославцев COVID-19 подтвержден Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области 590 человек госпитализированы на инфекционные койки. У 158 ярославцев COVID-19 подтвержден, 432 пациента имеют типичную клинику этой болезни. На карантине после контакта с заболевшими находятся 2019 жителей области.

За сутки диагноз коронавирус поставили еще 54 ярославцам. Вылечились 44 человека. К счастью, за последнюю неделю не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4193;

Рыбинск – 1254;

Ростовский МР - 466;

Тутаевский МР - 417;

Переславский городской округ - 394;

Ярославский МР - 373;

Гаврилов-Ямский МР – 282;

Рыбинский МР - 223;

Борисоглебский МР - 181;

Угличский МР - 157;

Некрасовский МР -153;

Пошехонский МР - 150;

Большесельский МР - 90;

Некоузский МР - 87;

Даниловский МР - 68;

Мышкинский МР - 40;

Брейтовский МР - 28;

Первомайский МР - 22;

Любимский МР – 9.