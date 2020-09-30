590 ярославцев госпитализированы на инфекционные койки

У 158 госпитализированных ярославцев COVID-19 подтвержден
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославской области 590 человек госпитализированы на инфекционные койки. У 158 ярославцев COVID-19 подтвержден, 432 пациента имеют типичную клинику этой болезни. На карантине после контакта с заболевшими находятся 2019 жителей области.
За сутки диагноз коронавирус поставили еще 54 ярославцам. Вылечились 44 человека. К счастью, за последнюю неделю не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4193;
Рыбинск – 1254;
Ростовский МР - 466;
Тутаевский МР - 417;
Переславский городской округ - 394;
Ярославский МР - 373;
Гаврилов-Ямский МР – 282;
Рыбинский МР - 223;
Борисоглебский МР - 181;
Угличский МР - 157;
Некрасовский МР -153;
Пошехонский МР - 150;
Большесельский МР - 90;
Некоузский МР - 87;
Даниловский МР - 68;
Мышкинский МР - 40;
Брейтовский МР - 28;
Первомайский МР - 22;
Любимский МР – 9.